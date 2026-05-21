Austria reduce en un 50 % el IVA de productos básicos

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Viena, 21 may (EFE).- El Parlamento de Austria aprobó este jueves una modificación a la ley sobre el Impuesto al Valor Añadido (IVA) que reduce en un 50 % esta tasa para productos básicos.

La medida, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, fue adoptada con los votos de los diputados de los tres partidos que integran la coalición de gobierno (conservadores, socialdemócratas y neoliberales), informó el Parlamento en un comunicado.

Con la medida, el IVA de productos como huevos, leche, arroz, pasta, pan y harina de trigo, así como verduras y frutas ese reducirá del 10 al 4,9 por ciento.

Según la secretaria de Estado de Finanzas, Barbara Eibinger-Miedl, la rebaja debería suponer un ahorro medio de unos cien euros anuales para los hogares.

El Gobierno -que aún no ha decidido cómo cubrirá el coste previsto, estimado en unos cuatrocientos millones de euros anuales- defendió la bajada del IVA como adecuada para frenar el alza de la inflación que ha provocado la crisis energética desatada a raíz de la guerra de Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz. EFE

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