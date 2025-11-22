Autobuses con hinchas argentinos llegan a Paraguay con «retraso», según Migraciones

Asunción, 22 nov (EFE).- El director nacional de Migraciones de Paraguay, Jorge Kronawetter, afirmó este sábado que alrededor de 40 buses con hinchas argentinos llegaron a la frontera con «retraso» respecto a lo previsto, lo que ha obligado a funcionarios de ambos países a hacer esfuerzos para procesar los trámites en el menor tiempo posible para que asistan a la final de la Copa Sudamericana que disputarán Lanús y Atlético Mineiro.

El funcionario dijo a la radio ABC Cardinal que hasta el mediodía solo cruzaron 20 autobuses de un total de 60 por el control migratorio integrado que se realiza en territorio argentino con funcionarios de los dos países.

«Sin embargo, estamos haciendo todo los esfuerzos y ahora están trabajando a ‘full’ en el puente para dar ingreso a todas esas personas», apuntó Kronawetter sobre el paso en la frontera entre la localidad paraguaya de Puerto Falcón de la argentina Clorinda.

Atribuyó el retraso a una «salida tardía» de los autobuses desde Buenos Aires.

La frontera está a una distancia de 30 kilómetros de Asunción, donde se disputará la final internacional en el estadio Defensores del Chaco a las 17.00 hora local (20.00 GMT).

Kronawetter dijo que el año pasado los hinchas argentinos que asistieron a la final entre el Racing Club y Cruzeiro llegaron en la madrugada a la frontera y pasado el medio día ya estaban instalados en el estadio, pero ahora «están en frontera, pero en el lado argentino».

Del lado paraguayo, agregó, la Policía Nacional hace una revisión de los objetos que los hinchas traen consigo para garantizar la «seguridad de espectáculo».

Sobre los hinchas del Atlético Mineiro, señaló que durante la mañana de este sábado ya pasaron 66 autobuses y deben estar llegando a la capital paraguaya.

El paso de Brasil hacia Paraguay se realiza en el fronterizo Puente de la Amistad, que une a Foz de Iguazú y Ciudad del Este, distante a 323 kilómetros de Asunción. EFE

