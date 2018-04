«ALZATE LE MANI PER IL MIO COMUNE!»

Anna Gabriel, exdiputada de la CUP, anunció en Suiza que no asistirá este miércoles a su proceso en Madrid porque no tendra "un proceso equitativo".

"Si España estuviera organizada como Suiza, no existirían los problemas actuales de Cataluña", declaró a la emisora. "Suiza, dijo, es un espacio de libertad".

Puigdemont participará en FIFDH en Ginebra 14 de marzo de 2018 - 17:13 El líder independentista catalán Carles Puigdemont y la expresidenta suiza Micheline Calmy-Rey participarán en un debate sobre el tema de la autodeterminación, en el marco de la 16ª edición del Festival de Cine de Ginebra y Foro Internacional de Derechos Humanos (FIFDH). El debate está programado para el cierre del festival, el próximo 18 de marzo y es organizado por el FIFDH en asociación con la Universidad de Ginebra. Puigdemont “puede pronunciar libremente discursos políticos bajo el respeto al ordenamiento jurídico suizo”, declaró el Ministerio suizo de Exteriores (DFAE) en reacción al anuncio de la participación del líder catalán en el FIFDH. Agregó que las autoridades helvéticas se reservan la posibilidad de tomar medidas en caso de disturbios del orden público. El comunicado del DFAE recuerda que “la cuestión de Cataluña es un asunto de la política interior de España y que esa cuestión debe abordarse en el marco del orden constitucional español”. Indicó asimismo que las autoridades suizas y españolas están en contacto. Creado en 2003 en Ginebra, el FIFDH es a la vez un festival de cine y un foro internacional que tiene lugar simultáneamente a la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La misión de FIFDH es ofrecer un espacio independiente de diálogo abierto y constructivo sobre los derechos humanos. "Suiza, espacio de libertad" El líder catalán, perseguido en España por “rebelión”, se encuentra exiliado desde octubre en Bruselas, a donde fue entrevistado por la televisión pública suiza (RTS). “Si España estuviera organizada como Suiza, no existirían los problemas actuales de Cataluña”, declaró a la emisora. “Suiza, dijo, es un espacio de libertad”. Sin embargo, comentó a la RTS que tiene la intención de continuar en Bélgica y descartó la idea de volver a España por el momento en donde hay una orden de arresto en su contra. Prefiero, dijo, permanecer donde puedo ser útil. Carles Puigdemont renunció a la presidencia del Gobierno catalán tras las recientes elecciones, pero dirige un Consejo de la República desde su exilio. A principios de marzo, su abogado Ben Emmerson presentó una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU contra España por violaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Raad al-Hussein, dijo la semana pasada que estaba “consternado” por la violencia de la policía española durante el referéndum de octubre pasado. Habló de un “uso excesivo de la fuerza”. Por otra parte, el poder judicial español emitió en febrero una orden de arresto contra la separatista catalana Anna Gabriel, quien se exilió en Ginebra para escapar del encarcelamiento. Cuatro líderes independentistas catalanes permanecen en prisión desde hace varios meses.