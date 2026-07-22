Autoridad alemana da luz verde para a fabricar material nuclear en cooperación con Rosatom

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Berlín, 22 jul (EFE).- La corporación francesa Framatome podrá producir barras de combustible nuclear de estilo soviético en cooperación con la rusa Rosatom en el emplazamiento alemán de Lingen (norte), según la autorización que hizo pública este miércoles el Ministerio de Medio Ambiente de Baja Sajonia, con la que pone fin a un largo debate.

La filial Advanced Nuclear Fuels GmbH (ANF) había solicitado ya en 2022 poder fabricar en cooperación con el ente estatal ruso Rosatom barras de combustible nuclear apropiadas para los reactores de construcción soviética.

El Ministerio de Medio Ambiente de Alemania, que con anterioridad había señalado que veía de forma «crítica» una posible colaboración con Rosatom, declaró a través de un portavoz que, si se cumplen todos los requisitos y que si los riesgos se pueden contrarrestar de forma suficiente, es preciso en casos de este tipo otorgar una autorización.

Además, si aparecen indicios de nuevos riesgos o cambia la situación de seguridad, siempre es posible imponer medidas de seguridad adicionales, agregó el organismo en Berlín, que había solicitado también una opinión pericial al respecto.

El portavoz señaló que el procedimiento aprobado implica una cooperación con Rosatom «en tiempos en los que el Estado ruso libra una guerra de agresión contraria al derecho internacional en Europa y contempla a la UE y explícitamente a Alemania como enemigos».

«El Ministerio de Medio Ambiente ha manifestado repetidamente que ve de forma crítica una cooperación con la empresa estatal rusa. Pero el instrumento adecuado para abordar esto no es el derecho nuclear, sino sanciones europeas adicionales también en el ámbito nuclear», agregó.

El portavoz señaló que sin embargo hasta ahora no ha habido una mayoría para imponer este tipo de sanciones.

Durante los últimos años, tanto asociaciones ecologistas como iniciativas ciudadanas se habían pronunciado en contra de la fabricación de estas barras de combustible nuclear debido a riesgos ambientales y a la posibilidad de un supuesto espionaje por parte de Rusia.

También el propio Ministerio de Medio Ambiente de Baja Sajonia, en manos de Los Verdes, se había pronunciado en contra de los planes, aunque había subrayando que desarrollaría el procedimiento conforme al derecho vigente. EFE

cph/pcc