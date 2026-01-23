Autoridad ambiental de Portugal tumba proyecto de mina por poner en riesgo fuente hídrica

2 minutos

Lisboa, 23 ene (EFE).- La Agencia Portuguesa del Medio Ambiente (APA) ha rechazado el proyecto de la mina da Lagoa Salgada, ubicada en la región del Alentejo, que buscaba explotar cobre, plomo, zinc, plata, oro y otros materiales preciosos, por el riesgo que supondría para los recursos hídricos de la zona.

En un comunicado publicado este viernes, la APA explicó que emitió una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) desfavorable el pasado miércoles para este proyecto, presentado por Redcorp — Empreendimentos Mineiros, una empresa gestionada por la canadiense Ascendant Resources Inc. y otros socios.

Se trata de una iniciativa, surgida en 2019, que buscaba explotar de forma subterránea esa zona, pero que ha sufrido varias idas y venidas por el rechazado social y la incapacidad de conseguir los permisos ambientales necesarios.

En esta ocasión, APA precisó que, pese a que las modificaciones en el proyecto lo optimizan por la eliminación de la lixiviación (proceso para separar sólido y líquido) con cianuro y fundición, se considera que sigue teniendo «impactos negativos muy significativos».

«En concreto en lo que respecta a los recursos hídricos, factor determinante para la evaluación del proyecto, dada su ubicación en una zona protegida para la captación de agua subterránea para el abastecimiento público y su vulnerabilidad», agregó APA.

Además, subrayó, al someterlo a consulta pública ha quedado de manifiesto «una fuerte oposición al proyecto, defendida de forma transversal por ciudadanos, municipios, organizaciones medioambientales, asociaciones y empresas».

No es la primera vez que la APA emite una decisión desfavorable para la mina, ya que en junio del año pasado ya tomó esta misma decisión, tras lo que el proyecto volvió a pasar a consulta pública.

La noticia fue celebrada por organizaciones ecologistas lusas como Zero, que ve que se trata de una «decisión valiente» y que reafirma el peligro que representa para los recursos hídricos.

«En un escenario de posible contaminación, sería difícil lograr su recuperación, lo que pondría en peligro el uso de las captaciones para el abastecimiento público y otras existentes en la masa de agua en cuestión, que es de gran importancia para la región», destacó.

Tanto autoridades locales, como el municipio de Alcácer do Sal, como las comunidades han mostrado su rechazo a esta mina preocupados por los impactos en el ecosistema. EFE

