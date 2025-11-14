Autoridad antimonopolio de Colombia autoriza integración de operaciones de Movistar y Tigo

Bogotá, 14 nov (EFE).- La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia anunció este viernes que aprueba, con condiciones, la integración de operaciones de los operadores de telecomunicaciones Movistar y Tigo, un paso que debe facilitar la venta de acciones de la compañía española a su socio en el país.

La SIC decidió «autorizar, sujeta al cumplimiento de los condicionamientos establecidos en esta resolución, la operación de integración proyectada por Colombia Móvil S.A. (Tigo) y Colombia Telecomunicaciones S.A. (Movistar)», señala el documento de 177 páginas de esa entidad, responsable de la protección de la competencia en el país.

El año pasado, Millicom, propietaria de Tigo, ofreció comprar por cuatrocientos millones de dólares la operación de Telefónica en Colombia y la integración de operaciones aprobada hoy era indispensable para avanzar en ese negocio. EFE

