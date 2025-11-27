Autoridad electoral colombiana sanciona campaña de Petro por violar topes de financiación

1 minuto

Bogotá, 27 nov (EFE).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia sancionó a la campaña presidencial que llevó al actual mandatario, Gustavo Petro, al poder en 2022 por financiación irregular y violación de topes de gastos electorales, según adelantaron este jueves medios locales.

El pleno del CNE determinó, con seis votos a favor y tres en contra, que la campaña excedió los límites de financiación en primera y segunda vuelta en más de 3.500 millones de pesos (unos 940.000 dólares de hoy) y recibió aportes prohibidos.

Esta es la primera vez en la historia del país que la autoridad electoral sanciona una campaña presidencial. En este caso, impuso multas al entonces gerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, y a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica. EFE

