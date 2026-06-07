Autoridad electoral de Perú reporta quince incidencias y rechaza las narrativa de fraude

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Lima, 7 jun (EFE).- La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, que disputan la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, ha registrado quince incidencias, a nivel nacional, según reportó -a la mitad de la jornada- el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, quien rechazó cualquier narrativa de fraude en este proceso.

Entre las incidencias detectadas figuran boletas de votación marcadas irregularmente y al menos un intento de toma del local de sufragio, según informó este domingo Burneo.

Tal como se informó en las primeras horas de los comicios, el funcionario confirmó -en rueda de prensa- que se han detectado quince incidencias en diferentes centros de votación, principalmente de Lima, y que se han tomado las medidas inmediatas, que consisten en reemplazar las boletas marcadas por otras nuevas.

«Fueron personeros (delegados de partidos) quienes invalidaron las cedulas de votación», indicó el presidente del Jurado y aclaró que esta situación «en ningún caso, invalida la mesa» de sufragio.

El único organismo competente para declarar nula o no una mesa de votación es el JNE o que la organización política presente la nulidad de la mesa, explicó el máximo representante de la autoridad electoral.

Burneo detalló que las incidencias reportadas en los distritos de Surco y La Molina, en Lima, se están atendiendo con el apoyo de la Policía Nacional y de la Fiscalía.

Además, comentó que hubo «algunas quejas de personeros en Puno (sur), por un intento de toma del local que se desbarató».

El titular del JNE subrayó que «no hay fraude, el proceso se lleva con absoluta regularidad» y las alertas se están atendiendo de acuerdo con la normas electorales vigentes.

En tal sentido, Burneo hizo un llamado a la calma y a la responsabilidad de las autoridades electorales y de todos los actores políticos sobre la regularidad del proceso.

El presidente del Jurado mencionó específicamente a la Defensoría del Pueblo, que advirtió -en su cuenta de la red social X- de una «nueva modalidad que linda con el fraude» sobre la aparición de cédulas previamente marcadas en algunos centros de sufragio.

«Denunciamos que se trataría de un intento de fraude al pretender anular votos mediante la colocación de marcas en las cédulas de votación antes de su emisión por parte de la ciudadanía», indicó la Defensoría.

Sin embargo, Burneo rechazó la «narrativa de fraude de cualquier autoridad» porque se han tomado las medidas en torno a las incidencias reportadas y reiteró el llamado a la tranquilidad y a esperar los resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial.

«No podemos llamar irresponsablemente que se trate de fraude», dijo la autoridad electoral y precisó que son los Jurados Electorales Especiales (JEE) quienes determinarán si hubo alguna irregularidad, tras concluir la investigación de las incidencias. EFE

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