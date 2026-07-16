Autoridad española favorable a prolongar la vida de la mayor central nuclear

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El español Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) anunció este jueves que emitió «un informe favorable» a prolongar la vida de la central nuclear de Almaraz, la más grande del país, hasta 2030, pese a que el Gobierno prevé cerrarla en 2028.

Este informe era esperado por las tres empresas energéticas propietarias, Iberdrola, Endesa y Naturgy, que solicitaron el año pasado al Gobierno del socialista Pedro Sánchez extender el uso de la planta.

La decisión «se apoya en la comprobación del correcto funcionamiento de la central y en el mantenimiento del nivel adecuado de seguridad para continuar su operación», explicó el CSN en un comunicado.

El informe fue remitido al Ministerio para la Transición Ecológica, que debe ahora tomar una decisión definitiva antes de finales de octubre.

El colectivo ciudadano «Sí a Almaraz, Sí al futuro», que pide el mantenimiento de la central ubicada en una zona de España especialmente desindustrializada, acogió «con satisfacción» el dictamen del CSN y llamó al Gobierno a autorizar la prolongación de la vida de la planta «para acabar con la incertidumbre».

Para hacerlo, el Ejecutivo de izquierda había planteado hasta ahora varias condiciones, como que la central ofreciera todas las garantías de seguridad necesarias y que la extensión no supusiera ningún coste adicional para el contribuyente.

Almaraz, situada en la región de Extremadura (oeste), es la central nuclear más potente de España, con dos reactores que datan de principios de la década de 1980 y que el año pasado representaron 7% de la producción nacional de electricidad.

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