Autoridad palestina hará «todo lo necesario» para alcanzar segunda fase de acuerdo de paz

2 minutos

Atenas, 14 oct (EFE).- La Autoridad Nacional Palestina (ANP) aseguró este martes que hará «todo lo necesario» para garantizar que el acuerdo de paz entre Israel y el grupo islamista Hamás llegue a una segunda fase, que contempla la desmilitarización del grupo extremista y el despliegue de una fuerza internacional de paz en Gaza.

«Haremos todo lo necesario para garantizar que pasemos de esta primera fase a la segunda, ya que, finalmente, nuestro objetivo es nuestra liberación. Al final de este camino vemos el Estado de Palestina», señaló este martes la ministra de Asuntos Exteriores de la ANP, Varsen Aghabekian, en una rueda de prensa en Atenas con su homólogo griego, Yorgos Yerapetritis.

«Hoy tenemos una oportunidad para la paz. Puede que no sepamos al 100 por cien lo que implica, pero debemos hacer que funcione», apuntó Aghabekian, quien añadió que hoy se está «más cerca a la liberación de Palestina».

La jefa de diplomacia de la ANP recalcó que la población de Gaza necesita una ayuda «inmensa» por lo pidió que todos los países contribuyan a que la Franja sea de nuevo habitable tras dos años de ofensiva militar de Israel.

Aghabekian advirtió de que la ANP necesita apoyo «para garantizar que también Cisjordania avance hacia la paz”, lo que incluye alinearse con la declaración de Nueva York del pasado septiembre que defiende la solución de dos Estados y que Hamás ceda el control sobre la Franja de Gaza y entregue sus armas a la Autoridad Palestina.

La ANP, en manos del partido secular Fatah, controla Cisjordania mientras que el islamista Hamás gobierna de facto en Gaza desde 2006.

Yerapetritis señaló, por su parte, que «hoy es un día feliz para Oriente Medio» y que la «coyuntura histórica» permite al Gobierno griego ser moderadamente optimista sobre el futuro de la región.

Grecia no está entre los 148 de los 193 países de la ONU que han reconocido al Estado palestino.

El jefe de la diplomacia griega coincidió en que hay que llegar a la segunda fase del plan de paz.

Además, señaló que Grecia está ya un paso más cerca de reconocer al Estado de Palestina, algo que, dijo, sólo tiene sentido tras el fin de las hostilidades y en el marco de negociaciones más amplias para aplicar la solución de dos Estados por la que aboga la ONU. EFE

