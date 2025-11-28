Autoridad sanitaria confirma 107 casos de malaria en salvadoreños provenientes del Congo

2 minutos

San Salvador, 28 nov (EFE).- El Ministerio de Salud de El Salvador informó el viernes del contagio con malaria de 107 salvadoreños que se encontraban en la República Democrática del Congo y regresaron al país centroamericano.

«En total, fueron 310 salvadoreños retornados desde la República Democrática del Congo y, hasta la fecha, se han confirmado 107 casos positivos (de malaria). Todos los pacientes han recibido atención médica oportuna y no representan un riesgo para la población», indicó en la misiva oficial.

Añadió que «se logró detectar casos positivos mediante la prueba de gota gruesa, lo que permitió aplicar el aislamiento correspondiente a los pacientes».

«Durante este proceso, el personal médico realizó visitas diarias de seguimiento, extendiendo la evaluación a los núcleos familiares y aplicando pruebas adicionales para minimizar el riesgo de propagación, como parte del protocolo de acción activado por provenir de una zona con alta incidencia de malaria», agregó la fuente.

De acuerdo con el Ministerio de Salud salvadoreño, «se están tomando medidas de prevención y contención epidemiológica en puntos claves a escala nacional».

«Reiteramos que El Salvador mantiene su estatus de país libre de malaria, otorgado por la Organización Panamericana de la Salud. Ninguno de los casos detectados es autóctono y se continúa con las acciones permanentes de control y eliminación del vector transmisor», subrayó.

La cartera gubernamental no señaló la razón del viaje y retorno de estos salvadoreños, ni la fecha en que esto tuvo lugar.

El rotativo local La Prensa Gráfica ha informado que «militares retirados y expolicías regresan de África enfermos de malaria a El Salvador».

Según el medio, estas personas «viajaron por trabajo a Kisangani», sin que el Gobierno haya confirmado o desmentido esta información.

La OPS indica que la malaria es una enfermedad potencialmente mortal causada por parásitos que se transmiten a las personas a través de las picaduras de mosquitos infectados.

En 2024 se registraron en el continente americano 536.700 casos de malaria y alrededor de 136 muertes, según estadísticas del organismo sanitario regional. EFE

