Autoridad tributaria de Ecuador proyecta un crecimiento del 6,8 % en las ventas en enero

Quito, 12 feb (EFE).- El Servicio de Rentas Internas (SRI) proyectó este jueves un crecimiento del 6,8 % en las ventas totales en enero en Ecuador, en comparación con ese mes de 2025.

Esto significa que alcanzarían los 20.391 millones de dólares, frente a los 19.097 millones de dólares registrados en el mismo mes del año anterior, apuntó en un comunicado.

Los datos proyectados muestran un desempeño favorable en varios sectores de la economía durante el primer mes de 2026, como servicios administrativos (22,3 %), inmobiliarias (21,1 %), construcción (20,9 %), actividades profesionales (12,5 %) y comercio (7,2 %).

Adicionalmente, en enero de 2026, la recaudación de los impuestos administrados por el Servicio de Rentas Internas alcanzó los 2.299 millones de dólares.

«Estas cifras -indicó- confirman un inicio de año con mayor actividad económica y crecimiento productivo» en Ecuador, país que tiene la economía dolarizada desde el año 2000. EFE

