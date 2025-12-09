Autoridades aduaneras de Panamá y Europa acuerdan acciones conjuntas contra narcotráfico

2 minutos

Ciudad de Panamá, 9 dic (EFE).- Las autoridades aduaneras de Bélgica, Francia, Países Bajos y Panamá firmaron una declaración conjunta para reforzar el intercambio de experiencias e información operativa en la lucha contra el narcotráfico, informó este martes la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá (ANA).

«Hoy conmemoramos un hecho trascendental en la cooperación internacional, estos documentos responden a la voluntad de trabajar en equipo contra el comercio ilegal, una herramienta estratégica que sitúa a Panamá como eslabón para el comercio seguro y transparente», afirmó la directora general de Aduanas de Panamá, Soraya Valdivieso.

La nota destaca que «el acuerdo evidencia la confianza generada por el Gobierno panameño en su combate al comercio ilícito» y llevó a que altos directivos europeos viajaran a Ciudad de Panamá para la firma.

En la reunión estuvieron presente: Nanette van Schelven, de los Países Bajos; Kristian Vanderwaeren, de Bélgica; y Benoit Godart, director de Asuntos Internacionales de las Aduanas de Francia.

Las cuatro administraciones destacaron «la necesidad de una respuesta internacional unificada para enfrentar las redes transnacionales del narcotráfico», y señalaron que este acuerdo facilitará inspecciones más efectivas, un flujo de información más ágil y una cooperación más estrecha en investigaciones.

La declaración, según la información oficial, prevé «fortalecer el intercambio de inteligencia, el análisis de riesgos y la coordinación entre los principales servicios aduaneros europeos y Panamá», que es considerado «un punto estratégico por su posición en las rutas marítimas globales».

También incluye programas de capacitación conjunta, mejoras en la seguridad portuaria y mecanismos para detectar métodos de contrabando cada vez más sofisticados.

El acto protocolar contó con la presencia del ministro de Relaciones Exteriores encargado, Carlos Arturo Hoyos; el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez; el director del Consejo de Seguridad Nacional, Manuel Moreno; el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Luis Roquebert, además de integrantes de la Fuerza de Tarea Portuaria e invitados especiales. EFE

rao/fa/sbb