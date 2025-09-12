The Swiss voice in the world since 1935

Autoridades alemanas confirman inspiración islamista en ataque con dos heridos en Essen

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Berlín, 12 sep (EFE).- La Fiscalía General de Alemania informó de que en el atentado que dejó el pasado viernes dos heridos graves, incluida una profesora de una escuela de formación profesional, en Essen, en el oeste alemán, el atacante actuó inspirado por «una ideología islamista-yihadista».

«Erjon S. es partidario de una ideología islamista-yijadista», señaló en un comunicado la fiscalía alemana al aludir al autor, un adolescente kosovar.

El ataque, ocurrido en una escuela de formación profesional, tuvo lugar tras haber realizado un plan contra «supuestos infieles» y con la idea de «morir como mártires», según la fiscalía.

El comunicado explicó que, tras atacar a la profesora con un gran cuchillo en la zona del estómago, el autor arremetió con su arma blanca en la calle a un hombre por la espalda, momentos antes de ser detenido.

«En busca de más víctimas, Erjon S. también se dirigió dos veces seguidas a la antigua sinagoga de Essen, sin encontrar, sin embargo, a personas que considerara adecuadas», señaló la fiscalía.

El agresor, que resultó herido al hacer uso de sus armas los agentes de la Policía, está en prisión preventiva.

Sobre Erjon S. pesan «sospechas fundadas» de las autoridades de que cometió tentativa de asesinato con alevosía en dos ocasiones y de causar lesiones corporales graves. EFE

smm/rz/ad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR