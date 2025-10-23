Autoridades alemanas descubren falsificaciones millonarias de Picasso, Rubens y Rembrandt

1 minuto

Berlín, 23 oct (EFE).- Una investigación de las autoridades alemanas ha llevado al descubrimiento de falsificaciones de obras de arte de grandes nombres de la pintura, como el español Pablo Picasso, el flamenco Rubens y el neerlandés Rembrandt, valoradas en millones de euros.

La Oficina Regional de Investigación Criminal del estado federado de Baviera (LKA), en el sur de Alemania, señaló este jueves a EFE que los resultados de las pesquisas, en las que también participa la Fiscalía de Amberg, serán presentados mañana viernes en Múnich.

«Los especialistas en arte se han incautado de obras de arte presuntamente falsificadas valoradas en varios millones de euros», indicó la radiotelevisión pública de Baviera (BR).

El medio, que citó fuentes de la LKA de Baviera, precisó que el caso requirió investigaciones de especialistas en arte tanto en Alemania como en otros países vecinos.

Además, en el marco de la investigación se produjeron varias detenciones, aunque esos sospechosos ya han sido puestos en libertad. EFE

