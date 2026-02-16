Autoridades alertan de riesgo «alto» a la salud por la calidad de aire de Ciudad de México

Ciudad de México, 16 feb (EFE).- El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Ciudad de México informó este lunes de que la calidad del aire se reporta como «mala» en la mayor parte de la capital mexicana, lo que supone un «riesgo alto» para la salud de la ciudadanía.

«A las 13:00 horas (19:00 GMT) el índice de aire y salud reporta, en la mayor parte de la Ciudad de México y zona conurbada, que la calidad del aire es MALA. lo cual indica un riesgo a ALTO a la salud», señaló el organismo en la red social X.

Ante esta situación, aconsejó a la población reducir las actividades físicas «vigorosas» al aire libre, sobre todo las personas «sensibles».

Esta recomendación se produce al mismo tiempo que se encuentra activa la fase I de contingencia ambiental atmosférica en la zona metropolitana del Valle de México, desplegada por las autoridades el domingo para disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a la salud.

La tercera contingencia ambiental por ozono llegó tras las del 8 de enero y la del 12 de febrero que se extendió hasta el sábado, cuando se suspendió.

El 1 de enero pasado se decretó otra contingencia por mala calidad del aire y partículas suspendidas.

En la ZMVM, compuesta por la Ciudad de México y 60 municipios colindantes donde viven cerca de 20 millones de personas, los 150 puntos del índice de calidad del aire son la cifra máxima permitida, por lo que cuando se rebasa las autoridades declaran contingencia ambiental. EFE

