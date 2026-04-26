Autoridades ambientales mantienen Fase 1 de contingencia por ozono en el valle de México

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Ciudad de México, 26 abr (EFE).- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó este domingo que continúa la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que se mantienen las restricciones a la circulación y las medidas para reducir la exposición de la población al aire contaminado.

Con corte a las 10:00 horas local (16:00 GMT), el organismo señaló que la decisión busca disminuir el riesgo de afectaciones a la salud y reducir la emisión de contaminantes en la zona metropolitana, integrada por la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México.

Esta es la sexta contingencia que se activa durante 2026 y suma ya 20 horas desde su activación este sábado a las 14:00 horas (20:00 GMT).

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico, un sistema anticiclónico persiste en el centro del país, por lo que la estabilidad atmosférica seguirá con intensidad de moderada a fuerte.

A ello se suma una masa de aire con moderado contenido de humedad, cielo despejado a medio nublado en la mayor parte del día, viento débil y temperaturas máximas estimadas alrededor de los 30 grados Celsius.

La CAMe advirtió que la combinación de estos factores con la intensa radiación solar favorecerá la acumulación de contaminantes y la formación de ozono en el valle de México, lo que provocará una calidad del aire de mala a muy mala durante la jornada.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada sobre la calidad del aire y evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y las 19:00 horas (de 19:00 a 01:00 GMT), especialmente en el caso de infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

También pidieron evitar actividades cívicas, culturales, recreativas y ejercicio al aire libre en ese horario, así como suspender actividades organizadas por instituciones públicas o privadas y posponer eventos deportivos, culturales o espectáculos masivos al aire libre.

Para reducir emisiones, la CAMe recomendó facilitar el trabajo a distancia, realizar compras y trámites en línea, evitar aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos con solventes.

También mantuvo las suspensiones a la circulación de vehículos con holograma de verificación 2; los de holograma 1 con terminación de placa 2, 4, 6, 8 y 0; y los de holograma 0 y 00 con engomado amarillo y terminación 5 o 6.

Las unidades sin holograma, con pase turístico, placas foráneas o formadas por letras tienen la misma restricción que los vehículos con holograma 2, precisaron las autoridades.

De esta medida, solo están exentos vehículos eléctricos e híbridos, servicios de emergencia, transporte escolar autorizado, unidades para personas con discapacidad, motocicletas y vehículos que transporten productos perecederos. EFE

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