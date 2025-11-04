Autoridades apoyadas por el ejército en Sudán estudiarán una propuesta de tregua de EEUU

El consejo de defensa respaldado por el ejército de Sudán se reunirá este martes para estudiar una propuesta de alto el fuego de Estados Unidos, informó una fuente gubernamental a la AFP, una semana después de que paramilitares tomaran El Fasher.

Las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un grupo paramilitar, está en guerra con el ejército desde abril de 2023. El pasado 26 de octubre capturaron ese último bastión de las fuerzas armadas regulares en la región de Darfur y ahora parecen estar preparando un asalto a la provincia central de Kordofán.

«El Consejo de Seguridad y Defensa celebrará hoy una reunión para debatir la propuesta de tregua de Estados Unidos», afirmó la fuente, que pidió mantener el anonimato.

El denominado grupo Quad, formado por Estados Unidos, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, lleva meses negociando para lograr una tregua en el conflicto de Sudán, que dura ya más de 30 meses.

En septiembre, las cuatro potencias propusieron una tregua humanitaria de tres meses, seguida de un alto el fuego permanente y una transición de nueve meses hacia un régimen civil, insinuando la exclusión tanto del ejército como de las FAR del proceso.

El gobierno sudanés, alineado con el ejército, rechazó inmediatamente el plan en ese momento.

Tras el asalto de las FAR a El Fasher, surgieron informes de asesinatos en masa, violencia sexual, ataques a trabajadores humanitarios, saqueos y secuestros durante la ofensiva.

El lunes, la Corte Penal Internacional expresó su «profunda alarma y su más sincera preocupación» por dichos informes, advirtiendo de que tales actos «pueden constituir crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad».

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este martes poner fin a la «pesadilla de violencia» en Sudán, al alertar que la crisis en ese país africano se está agravando rápidamente.

Instó a las partes beligerantes a «sentarse ahora mismo a la mesa de negociaciones».

