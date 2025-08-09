Autoridades arrestan a sujeto generador de violencia en el central Estado de México

2 minutos

Ciudad de México, 8 ago (EFE).- Autoridades mexicanas aprehendieron en la zona oriente del Estado de México, vecino a la capital, a un hombre identificado como objetivo prioritario y presunto generador de violencia en la región, a quien se le confiscaron dosis de drogas, armas largas y equipo táctico.

En un comunicado conjunto, las secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN) informaron este viernes de la detención de José Luis ‘N’, identificado por medios locales como José Luis Escalera López, alias ‘Crack’, un objetivo regional y generador de violencia en la citada zona del Estado de México.

Se apuntó que los agentes ubicaron una casa donde se resguardaba el sujeto y compilaron datos de prueba que entregaron a un juez de control, quien otorgó la orden para intervenir el predio.

Tras ello implementaron un operativo para ejecutar la orden de cateo y al llegar al domicilio, los agentes fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que repelieron la agresión y controlaron la situación.

En esta acción, un agente de la Policía Estatal fue lesionado por disparo de arma de fuego, sin que su vida estuviera en riesgo, por lo que fue trasladado a un hospital cercano para su atención médica.

Las instituciones que integran el gabinete de seguridad del Gobierno de México han realizado más de 5.800 detenciones, incluyendo capos buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), tras los acuerdos alcanzados para evitar aranceles a México con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y reforzar el combate contra el tráfico de drogas. EFE

jmrg/enb