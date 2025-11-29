Autoridades azerbaiyanas practican registros en casas de líder opositor y su asesor

Bakú, 29 nov (EFE).- El Servicio de Seguridad del Estado azerbaiyano practicó este sábado registros en las viviendas del líder del partido opositor Frente Popular de Azerbaiyán, Alí Kerimli, y su asesor Mammad Ibrahim, según medios oficialistas azeríes.

Los registros se llevan a cabo «como parte de la investigación llevada a cabo por el Servicio de Seguridad del Estado en el marco de la causa pena contra el exjefe de la Administración presidencial, Ramiz Mejtíev», según la agencia APA.

Mejtíev, con una larga carrera política que se remonta a la época soviética, fue acusado a mediados de octubre de alta traición, intento de golpe de Estado y otros delitos y puesto bajo arresto domiciliario.

Hasta el momento Bakú no ha dado informaciones oficiales sobre la causa contra Mejtíev, pero según filtraciones a los medios, supuestamente preparaba un golpe de estado y planeaba conformar una especie de consejo de Estado en el que participaría el opositor Kerimli.

En particular, denunciaron presuntos vínculos entre ambos, en los que Mejtíev se apoyaba en Kerimli para atizar las tensiones políticas en la nación caucásica.

El Frente Popular de Azerbaiyán rechazó estas acusaciones y señaló que vincular a Kerimli con Mejtíev, «quien estuvo toda su vida al servicio del actual régimen criminal y corrupto, es una burda violación de la ley y la moral».

Una fuente del partido que prefirió el anonimato señaló que los militantes de la organización no logran contactar con su líder y el asesor de este.

Medios locales informaron de que otro de los ayudantes e Kerimli, Faig Amirli, fue detenido por el Servicio de Seguridad del Estado, según la esposa del opositor.

Además, las autoridades acudieron a la casa del guardaespaldas de Kerimli, Ruslán Amírov, pero no lograron detenerlo ya que no estaba.

El Frente Popular de Azerbaiyán condenó en un comunicado los registros y las detenciones, al señalar que «tienen una motivación exclusivamente política».

«En los últimos años las autoridades prácticamente bloquean sus actividades. Pese a ello, Alí Kerimli continua siendo una de las figuras claves del movimiento democrático en Azerbaiyán», denunciaron.

Según el Frente Nacional, «la detención de hoy debe ser vista como un intento de las autoridades de destruir la última fuerza política independiente en Azerbaiyán y reprimir definitivamente la lucha del pueblo por la democracia y la libertad».

El partido opositor exigió la liberación inmediata de ambos y llamó a la comunicad internacional y los Gobierno democráticos de Europa y de todo el mundo a «reaccionar inmediatamente ante estos sucesos».

El líder opositor de 60 años encabeza el Frente Popular desde 2000, tras fungir como secretario de Estado del Gobierno encabezado por este partido en 1993.

Entre 1995 y 2005 fue diputado del Parlamento de Azerbaiyán y desde hace 20 años es el crítico más fuerte del actual Gobierno.

En la actualidad alrededor de 15 militantes del Frente Popular se encuentran encarcelados por diversas causas penales. EFE

