Autoridades buscan impedir una operación de aplicaciones de transporte en el aeropuerto de México

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Autoridades mexicanas anunciaron este miércoles que desplegarán a guardias nacionales en el aeropuerto de Ciudad de México para impedir que operen servicios de transporte por aplicación, que habían desatado protestas de taxistas.

Este operativo se conoce a menos de 100 días de que arranque el Mundial de Fútbol 2026 en el estadio Azteca de la capital, para el que se espera la llegada de millones de turistas.

«A fin de inhibir la operación de servicios irregulares de transportación terrestre (…) a partir de mañana 12 de marzo, comenzarán los operativos por parte de la Guardia Nacional», informó en su cuenta oficial de X el aeropuerto de Ciudad de México, administrado por los militares.

La terminal aérea de la capital fue escenario este miércoles de protestas y bloqueos por parte de taxistas, que tienen décadas operando y que denuncian una competencia desleal de parte de plataformas de transporte por aplicación.

Los taxistas acusan que aplicaciones como Uber y Didi no tienen que cumplir con severas normativas, entre ellas, el pago de impuestos y permisos.

En un comunicado, Uber rechazó ser una «plataforma irregular», al señalar que opera en el país desde hace 13 años y que cuenta con un fallo legal que le autoriza a operar en terminales aéreas.

Los taxistas se han manifestado contra estas aplicaciones desde hace varios años en el aeropuerto de la capital y en otras localidades como el balneario de Cancún, frecuentado por miles de turistas internacionales.

Los servicios por aplicación pueden llegar a dejar pasajeros pero se busca restringir que los suban en el aeropuerto capitalino. Esta medida se ha aplicado en otras oportunidades, por lo que los usuarios tienen que caminar hacia calles aledañas para abordar el auto.

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