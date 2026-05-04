Autoridades colombianas confirman tercer fallecido en accidente en exhibición de vehículos

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Bogotá, 4 may (EFE).- Las autoridades colombianas confirmaron la muerte de una tercera persona y decenas de heridos en un accidente con una camioneta gigante del tipo ‘Monster Truck’, cuya conductora perdió el control durante una exhibición el domingo y atropelló al público en Popayán.

Según la Alcaldía de Popayán, capital del departamento del Cauca (suroeste), el accidente dejó «un saldo de 38 personas heridas y tres fallecidas», mientras que la Policía de esa ciudad informó este lunes de «más de 35 lesionados y tres fallecidos».

Los heridos fueron trasladados a cinco hospitales de Popayán, «donde se ha activado toda la capacidad médica y asistencial para garantizar su atención integral», indicó la Alcaldía.

El accidente ocurrió en el Boulevard Rose, un sector de ocio y recreación de esa ciudad, cuando, por causas que se desconocen, la persona que conducía el ‘Monster Truck’ en una acrobacia no pudo controlarlo y se salió de la pista, llevándose por delante a decenas de personas antes de chocar con un poste.

En un vídeo publicado días antes en redes sociales, Sonia Segura, una reconocida piloto de estos vehículos, invitaba a los habitantes de Popayán a disfrutar «del gran espectáculo de adrenalina» con «gigantescas camionetas de 1.500 caballos de fuerza» en un evento que catalogó como apto «para toda la familia».

La conductora, que está entre los heridos por el choque contra el poste, está considerada como la «única mujer piloto de ‘Monster Truck’ en América Latina», con camionetas que pesan hasta cinco toneladas, según medios locales. EFE

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