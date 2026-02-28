Autoridades confirman 85 muertos en el ataque israelí a una escuela femenina en Irán

1 minuto

Teherán, 28 feb (EFE).- Las autoridades iraníes confirmaron que el número de muertos en el ataque israelí contra una escuela de primaria en la ciudad sureña de Minab asciende a 85, en un incidente que el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha calificado de «acto bárbaro».

La fiscalía de Minab elevó el número de muertos a 85, según informaron las agencias iraníes Mehr e Irna, en el ataque israelí contra el colegio de primaria de niñas Shajareh Tayyebeh, en la provincia de Hormozgan. EFE

teh-ime/rcf