Autoridades confirman identidad de minero hallado sin vida en una mina de Sinaloa (México)

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Ciudad de México, 11 abr (EFE).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, norte de México, identificó el cuerpo del minero hallado sin vida en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, noroeste del país, que colapsó el pasado 25 de marzo, dejando atrapados a cuatro trabajadores, informó este sábado la institución.

De ese grupo de trabajadores dos han sido rescatados con vida, uno muerto, mientras que se trabaja para localizar con vida al cuarto y último.

En un comunicado, la Fiscalía de Sinaloa indicó que cumplió con la identificación del minero Abraham Aguilera, de 33 años, originario de Guanajuato, tercer minero localizado en la citada mina.

Precisó que mantiene el acompañamiento cercano y permanente a sus familiares, brindando todo el apoyo necesario durante este proceso, al tiempo que reiteró que continúan todos los esfuerzos para rescatar al cuarto y último minero.

El pasado miércoles 8 de abril, las autoridades mexicanas informaron del rescate de Francisco Zapata Nájera, de 42 años. El trabajador había sido localizado con vida el martes.

Aquel día, las autoridades confirmaron el fallecimiento del trabajador, ahora identificado.

El pasado 26 de marzo, las autoridades mexicanas reportaron un incidente ocurrido un día antes en la citada mina. De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) del Gobierno de México, el hecho se produjo por el colapso de una presa de jales, mientras una cuadrilla de 25 trabajadores realizaba labores de excavación

De ese grupo, 21 mineros lograron salir ilesos por sus propios medios, mientras que cuatro personas quedaron atrapadas.

Sinaloa es uno de los principales estados productores de minerales en el país, en un sector que aporta algo más del 2 % del PIB nacional, según datos de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (Aimmgm). EFE

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