Autoridades confirman seis muertos y 50 heridos por atentado contra base aérea en Colombia

Cali (Colombia), 21 ago (EFE).- La cifra de personas muertas en el atentado perpetrado este jueves con un camión bomba en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en la ciudad colombiana de Cali, subió a seis mientras que la de heridos se elevó a 50, confirmaron las autoridades.

«La Secretaría de Salud reporta 50 personas lesionadas y seis fallecidas», señaló la Alcaldía.

Inicialmente las autoridades de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca (suroeste) y tercera ciudad de Colombia, habían contabilizado a «cinco personas fallecidas y 36 heridos», pero con el paso de las horas el número de víctimas aumentó.

El camión con explosivos fue detonado en la Carrera Octava, una transitada avenida de esta ciudad, donde además de la base militar, en donde se forman los miembros de la Fuerza Aérea Colombiana, hay varios establecimientos comerciales.

En los videos publicados en redes sociales tras el atentado se ven personas ensangrentadas en el piso, algunas de las cuales son atendidas por los organismos de socorro que llegaron hasta allí.

También se ve un camión incendiado, que al parecer era el que estaba cargado de explosivos; varios vehículos completamente destruidos por la explosión, y la fachada de un supermercado caída.

En la reacción de las autoridades fue detenido un hombre señalado como la persona que ejecutó el atentado y quien, según versiones extraoficiales, hace parte de las disidencias de las FARC, grupo al que el presidente colombiano, Gustavo Petro, atribuyó el atentado. EFE

