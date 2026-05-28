Autoridades creen que ataque con arma blanca a transeúntes en Suiza es acto un terrorista

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Ginebra, 28 may (EFE).- Las autoridades suizas han señalado este jueves que el ataque con arma blanca contra tres transeúntes podría ser un «acto terrorista», tras descubrirse que el autor estaría vinculados con medios islamistas.

El hecho ocurrió en la estación de tren de la localidad de Winterthur (noreste de Suiza, en el cantón de Zúrich).

Tres personas – de 28, 43 y 52 años- resultaron con heridas graves, con una que se encuentra en estado crítico.

El sospechoso, que fue arrestado poco después, es un ciudadano con doble nacionalidad suiza y turca, según precisaron las autoridades de Zúrich.

Su nombre era conocido por la policía ya que figuraba entre los implicados en una investigación de 2016 relacionada con la mezquita An’Nur de Winterthur.

En aquel momento, la asociación que gestionaba la mezquita era sospechosa de estar implicada en la partida de varios jóvenes para combatir en Siria por cuenta de la organización terrorista Estado Islámico.

Además, la policía señaló que el supuesto autor padece trastornos mentales y estaba ingresado en una clínica psiquiátrica, de la que había salido apenas ayer.

«En la clínica se decidió que no representaba un peligro ni para los demás ni para sí mismo. Al parecer, esa valoración fue errónea», declaró a los medios el director de seguridad del cantón de Zúrich, Mario Fehr. EFE

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