Autoridades dan a conocer más imágenes del sospechoso del tiroteo en la Universidad Brown

Nueva York, 16 dic (EFE).- Las autoridades continúan este martes, por cuarto día consecutivo, la intensa búsqueda del pistolero que el sábado causó la muerte de dos estudiantes y dejó ocho heridos, algunos en estado crítico, en un tiroteo masivo en la Universidad Brown, en Providence, Rhode Island, y han revelado nuevas imágenes más claras del sospechoso.

En una conferencia de prensa conjunta de la policía, FBI y otras agencias, se informó que uno de los heridos fue dado de alta. De los siete pacientes que permanecen en el hospital, uno está en estado crítico, cinco en estado crítico pero estables y uno en condición estable; los médicos informan que todos están mejorando.

Los videos que la policía ha dado conocer desde el lunes muestran una secuencia de los movimientos del presunto pistolero, que vestido con ropa y mascarilla oscura que oculta su rostro, camina dos horas antes por aceras y calles, cerca del lugar del tiroteo.

El jefe de la Policía del Departamento de Policía de Providence, Oscar L. Pérez, y otras autoridades han pedido nuevamente la cooperación del público para que preste atención a los movimientos del sospechoso en los vídeos, sus movimientos corporales, su postura, ropa o su forma de caminar en un intento de que pueda ser identificado.

«La razón de ello es que el sábado por la noche, en la fecha en cuestión, nos enteramos de que esta persona se encontraba en ese barrio alrededor de las 10:30 de la mañana. En esta profesión también sabemos que muchos delincuentes estudian la zona durante semanas e incluso días antes de cometer el delito», afirmó Pérez, que también dijo han recibido «cientos de tips». EFE

