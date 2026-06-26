Autoridades de Argelia incineran 18.000 kilos de drogas por valor de 333 millones de euros

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Túnez, 26 jun (EFE).- Las autoridades de Argelia incineraron casi 18.000 kilos de drogas de distinta pureza -entre ellas, 1.000 kilos de cocaína y heroína-, con un valor estimado de cerca de 50.500 millones de dinares argelinos (333,28 millones de euros) informó este viernes el Ministerio de la Defensa Nacional en un comunicado.

Entre las drogas destruidas, había, además, 16.575,7 kilos de cannabis procesado, 262 kilos de polvo psicotrópico y más de 25 millones de pastillas alucinógenas, detalló la cartera de Estado, que precisó que la incineración se realizó este jueves.

Los narcóticos fueron recogidos en diversos centros pertenecientes a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en diferentes zonas del país en las que habían sido incautados, y luego trasladados a la región de Chlef (norte), donde se encuentra la infraestructura destinada a la destrucción de drogas.

El Ministerio destacó que, como paso previo, «todo el material fue pesado e inventariado por los servicios de la Policía Judicial, en presencia de la Guardia Nacional y la Seguridad Nacional, así como otras autoridades», antes de ser enviados y «escoltados» al lugar de la incineración.

La quema -precisó la fuente- se realizó «de acuerdo a las técnicas y normas legales, respetando la seguridad y la protección del medio ambiente».

Explicó que esta es la quinta operación nacional para la destrucción de drogas -aunque no detalló en qué lapso de tiempo-, lo que «reafirma el alto nivel de estrategia para combatir este fenómeno y los esfuerzos del Ejército Popular Nacional y servicios de seguridad para hacer frente a este grave flagelo que amenaza a la sociedad, la seguridad y la economía».

Entre esta semana y la anterior, once sujetos fueron detenidos en el país magrebí en posesión de 339 kilos de cocaína y 290 de cannabis.

Para el combate del consumo de drogas, en particular en los entornos escolares, Argelia adoptó el pasado mes de julio una ley que contempla la pena de muerte si el tráfico de estupefaciente se produce en centros educativos, sanitarios o establecimientos públicos. EFE

sb/jgb