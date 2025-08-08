Autoridades de Costa Rica decomisan más de dos toneladas de cocaína en dos embarcaciones
San José, 07 ago (EFE).- El Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica informó este jueves del decomiso de más de dos toneladas de cocaína en dos embarcaciones que fueron intervenidas en acciones policiales.
Las operaciones, que contaron con el apoyo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés), permitieron interceptar una primera lancha a 121 millas del Cabo Matapalo (Pacífico sur) en la que viajaban tres sujetos de nacionalidad colombiana de apellidos, Camilo, Montano y Mañán, con un total de 1.580 kilos de cocaína, detalla la información oficial.
En la segunda acción policial, la lancha fue ubicada por el Servicio Nacional de Guardacostas encallada en la costa de Cabo Matapalo sin tripulantes con un total 834 kilos de cocaína, para un total de 2,4 toneladas de cocaína.
En los últimos años Costa Rica se ha convertido en un importante centro para el almacenamiento y exportación de cocaína a destinos como Europa y Norteamérica, según han reconocido las propias autoridades locales.
Los sujetos fueron puestos a las órdenes judiciales por el delito narcotráfico, que en Costa Rica se castiga con hasta 20 años de cárcel.
En julio de 2023, el Gobierno de Costa Rica inició la «Operación Soberanía» mediante la cual busca combatir el narcotráfico. EFE
