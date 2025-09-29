The Swiss voice in the world since 1935
Autoridades de Crimea racionan gasolina tras ataques ucranianos contra refinerías rusas

Moscú, 29 sep (EFE).- Las autoridades de la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, pusieron este lunes tope y racionaron la gasolina en las gasolineras locales en vistas al déficit de combustible provocado por los ataques ucranianos contra refinerías rusas.

El líder crimeo, Serguéi Axiónov, informó este lunes en su cuenta de Telegram de que en las gasolineras solo se dispensarán hasta 30 litros por automóvil, e informó que los precios del diésel y la gasolina de diverso octanaje oscilaría entre los 70 y los 80 rublos por litro (de 84 a 96 centavos de dólar).

«Llamo a los crimeos a no comprar gasolina a tope y repostar sus medios de transporte de modo habitual», señaló, al indicar que las autoridades locales informarán sobre la disponibilidad de combustible en las gasolineras.

Además, expresó su seguridad de que estas medidas «permitirán normalizar la situación del combustible en la región».

Durante los últimos meses Ucrania ha lanzado ataques permanentes contra las refinerías rusas, obligándoles a parar de modo parcial o total, lo cual ha provocado un déficit de combustible y un incremento de los precios.

En la península de Crimea la situación se ha tornado más grave en los últimos días ya que esta situación se suma a dificultades en el traslado de combustible a través del estrecho de Kerch debido al mal tiempo.EFE

