Autoridades de Gironda descartan retorno a corto plazo de los 220.000 evacuados del fuego

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París, 26 jul (EFE).- Las autoridades del departamento francés de la Gironda (suroeste), donde se trabaja contra un enorme incendio que ya recorrió 42.000 hectáreas, descartan un retorno a corto plazo de los 220.000 evacuados por el fuego y consideran que la cercana ciudad de Burdeos no está por el momento bajo amenaza.

«No habrá retorno posible en las entidades territoriales evacuadas, incluso si el fuego pasa de largo, hasta que el fuego no esté perimetrado», señaló este domingo la prefecta (delegada del Gobierno) de la Gironda, Sophie Brocas, en una comparecencia de prensa.

Sobre cuándo podría ocurrir esto -después de que la pasada noche el fuego se volviera a complicar por fenómenos conocidos como pirocumulonimbos, que generan una especie de tormenta de fuego-, Brocas resaltó que es impredecible y que el fuego ni siquiera responde a la lógica de los vientos.

También hizo notar que a partir del martes se prevé un aumento notable de las temperaturas, hasta los 38 y 40 grados, lo que no será «favorecedor».

Actualmente la estrategia, a la vez que se combaten las llamas, es intensificar los esfuerzos «para privar al incendio de combustible», dijo, por lo que se están haciendo talas y podas tácticas en un terreno que no solo es muy boscoso, sino que este verano presenta condiciones de sequedad nunca vistas.

El enorme incendio, que en su extremo más oriental está a una quincena de kilómetros de Burdeos, tiene forma de una especie de triángulo y los equipos antiincendios trabajan a la vez en sus tres flancos, según indicó junto a Brocas en la comparecencia Marc Vermeulen, director departamental de los servicios de incendios y emergencias de la Gironda.

«Cuanto más se limite el potencial calorífico más se limitará el potencial de esa clase de fenómenos», apuntó Vermeulen sobre los pirocumulonimbos, que son lo que más preocupa de cara a contenerlo. De hecho, requirieron esta mañana el asesoramiento de expertos nacionales e internacionales ya que en Francia nunca se habían visto en ningún incendio.

En la zona trabajan 2.500 bomberos, 1.500 militares y 1.200 policías y gendarmes, ayudados también por agricultores, a los que las autoridades pidieron no actuar sin coordinarse con los servicios de emergencias para no correr el riesgo de quedar atrapados en las llamas.

También hay 18 aeronaves de lucha contra los incendios, a los que se unió por segundo día el avión A400M, un Airbus de transporte militar que fue especialmente adaptado para apoyar las tareas contra el fuego.

Un total de 75 bomberos han resultado heridos en las labores de extinción y se estima que 240 casas fueron destruidas. La actividad laboral quedó suspendida en toda la zona y el Estado se implicará para cubrir los salarios, según indicó Brocas.

Respecto a la circulación, la autovía A63, que conecta Burdeos con España, se mantiene cerrada en algunos tramos. En sentido sur-norte está clausurada entre la salida 17 (Liposthey) y 24 (Cestas) y en el contrario el cierre es entre la circunvalación de Burdeos y la salida 23 (Marcheprime).

También el tráfico ferroviario al sur de Burdeos sufre interrupciones.

El humo provocado por el fuego ha provocado que se superen los niveles de micropartículas dañinas en cuatro departamentos, por lo que el Estado está repartiendo mascarillas y recomienda en la medida de lo posible no salir al exterior ni abrir ventanas.

Brocas instó a los turistas que planean desplazarse a la Gironda de vacaciones que consideren cambiar sus planes y a los que ya están en el área que se planteen ir a otros destinos, ya que no se puede descartar un agravamiento en cualquier momento.

El de la Gironda es el fuego más grave que se combate en Francia, pero también hay focos activos en Var, Las Landas, la isla de Córcega y en el área de Altos Alpes, entre otros lugares. EFE

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