Autoridades de Guatemala incautan más de 1,7 toneladas de cocaína ocultas en contenedores

2 minutos

(Actualiza con declaraciones sobre el origen de los contenedores)

Ciudad de Guatemala, 26 ene (EFE).- Las fuerzas de seguridad de Guatemala incautaron 1,7 toneladas de cocaína ocultas en contenedores ubicados en un importante puerto del Pacífico del país centroamericano, un alijo valorado en más de 16 millones de dólares, según detalló este lunes la Policía Nacional Civil.

Unos 1.240 kilos del alcaloide fueron incautados el domingo en dos contenedores en el Puerto Quetzal, uno de los dos principales del país y situado en la provincia de Escuintla, y otros 500 kilos este lunes en un tercer contenedor, precisó el portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC), César Mateo.

Por su parte, el comisario Jorge Aguilar Chinchilla indicó a EFE por la tarde que el alijo llegó a Guatemala procedente de Costa Rica en unos sacos que supuestamente contenían harina.

De igual forma, Chinchilla detalló que el operativo se llevó a cabo «a través de información de agencias internacionales en coordinación» con la policía local.

La cocaína incautada el domingo fue trasladada por la vía aérea hoy por la tarde hacia la Policía Nacional Civil en la capital guatemalteca para seguir con la investigación.

El Ministerio de Gobernación (Interior) detalló en sus canales oficiales que la droga decomisada está valorada en unos 127 millones de quetzales (16,5 millones de dólares aproximadamente).

Las fuerzas de seguridad, con respaldo del Ministerio Público (Fiscalía), aún continúan con el operativo en las instalaciones portuarias.

El año pasado, Guatemala decomisó 9,8 toneladas de cocaína y capturó a 19 narcotraficantes solicitados en extradición por la justicia de Estados Unidos.

La cifra fue menor a las 18,2 toneladas del mismo estupefaciente que las autoridades incautaron en durante 2024, año en el que también fueron detenidos 18 traficantes de droga a petición de EEUU.

Debido a su posición geográfica, Guatemala es utilizada como puente por los carteles internacionales para traficar droga desde Sudamérica hacia Estados Unidos. EFE

oro-jcm/fa/rrt

(foto) (video)