Autoridades de La Meca consideran un «éxito» la peregrinación anual por su organización

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Riad, 29 may (EFE).- El vicegobernador de la región de La Meca, Saud bin Mishal, afirmó este viernes que la temporada de la peregrinación o ‘hach’, que finalizará mañana, se está desarrollando con «éxito» gracias al sistema integral de seguridad y organización que permite a los peregrinos realizar sus rituales «con facilidad y tranquilidad».

Bin Mishal saudí subrayó en un breve mensaje publicado en sus redes sociales que este «éxito excepcional se logró gracias a Dios y al apoyo ilimitado y a las acertadas directrices del liderazgo saudí», así como a los recursos facilitados y a las labores de planificación y ejecución.

El vicegobernador añadió que la peregrinación de este año confirmó «la capacidad de Arabia Saudí para gestionar grandes multitudes con eficiencia y competencia», señalando que los peregrinos realizaron sus rituales en un «ambiente de seguridad, serenidad y atención acorde con la nobleza del lugar y la santidad del momento».

En esta jornada, los peregrinos que optan por una salida anticipada abandonan la localidad saudí de Mina tras completar el ritual de la lapidación de las columnas que representan el diablo, y posteriormente dan siete vueltas (‘tawaf’) alrededor de la Kaaba, en el centro de la Gran Mezquita, para concluir su peregrinación.

La Autoridad para el Cuidado de los Asuntos de las Dos Mezquitas Sagradas organizó el traslado de los peregrinos durante la despedida mediante un sistema integral destinado a mejorar la fluidez del tránsito y gestionar las multitudes de manera eficiente dentro de la Gran Mezquita y sus explanadas.

Para ello, equipos de campo fueron desplegados en pasillos, plazas y accesos para orientar a los peregrinos hacia las rutas designadas para el ‘tawaf’, además de proporcionar servicios de orientación y responder consultas.

En Medina, el plan operativo se centró en preparar la Mezquita del Profeta y sus instalaciones para recibir a visitantes y fieles en un entorno seguro y acondicionado.

Esta operación se llevó a cabo mediante la apertura de 141 puertas y la organización del acceso a través de 100 corredores supervisados, la colocación de más de 25.000 alfombras y la provisión de ejemplares del Corán y traducciones de sus significados en varios idiomas, además del refuerzo de los servicios de guía y orientación, según SPA.

La peregrinación anual a La Meca concluirá mañana, sábado, tras el paso de casi dos millones de fieles por los lugares sagrados que permiten cumplir con el ‘hach’, uno de los pilares del islam, que debe de hacerse al menos una vez en la vida si las condiciones económicas y de salud lo permiten. EFE

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