Autoridades de México y EE.UU. dialogan sobre seguridad, migración y comercio

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Ciudad de México, 8 jun (EFE).- El titular de la Secretario de Relaciones Exteriores (SRE, Cancillería) de México, Roberto Velasco, dialogó este lunes vía telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre la relación entre países y ambos refrendaron su interés por mantener una buena cooperación en temas prioritarios de la agenda bilateral.

En un mensaje en redes sociales, la SRE indicó que se trató de «una cordial y respetuosa llamada de trabajo» de Velasco con Rubio «con quien dialogó sobre la relación entre México y Estados Unidos».

«En la conversación telefónica ambos funcionarios refrendaron su interés por mantener la buena cooperación en temas prioritarios de la agenda bilateral incluyendo seguridad, migración y comercio», señaló la cancillería.

Sobre ese mensaje, el embajador de EE.UU. en México, Ronald Johnson, apuntó en redes sociales que «la cooperación entre Estados Unidos y México no sólo es una buena política pública; es sentido común que nuestras dos naciones colaboren en materia de seguridad, migración, comercio y otras prioridades compartidas».

«Somos vecinos y socios. Cuando una de nuestras naciones se ve amenazada, la otra siente el impacto. Cuando una prospera, prosperamos juntos. Por eso la cooperación en nuestras prioridades compartidas sigue siendo tan importante para la seguridad, la prosperidad y el bienestar de nuestras dos naciones», añadió.

Johnson también contó que como parte de una semana productiva de reuniones en Washington, se reunió con el secretario de Marina de México, Raymundo Morales Ángeles y con el comandante interino de la Guardia Costera de Estados Unidos, Kevin Lunday, «para seguir fortaleciendo la cooperación marítima”.

Además, agregó que bajo el liderazgo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, «nuestros países están fortaleciendo el intercambio de información, la seguridad portuaria, los esfuerzos contra el narcotráfico, las operaciones de búsqueda y rescate, y la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales».

Hace una semana, la presidenta Sheinbaum pidió al embajador Johnson que “respete los asuntos internos” de México, luego de que el diplomático hiciera un llamado, mediante redes sociales, para dejar la discusión política fuera de la lucha contra el narcotráfico.

Dos días antes, Sheinbaum pronunció un discurso, en el marco del segundo aniversario de su triunfo electoral, en el que acusó a Washington de injerencista.

Sheinbaum también contó que el ex presidente de México (2018-2024), Andrés Manuel López Obrador, publicó a media semana de la semana pasada una carta donde denuncia la actitud injerencista del Gobierno de Estados Unidos en el país.

El cruce de mensajes ocurrió en un contexto ríspido entre los dos países, una tensión que se acrecentó desde que EE.UU. acusó a diez funcionarios mexicanos, entre ellos, el gobernador con licencia del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de delitos de narcotráfico y posesión de armas. EFE

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