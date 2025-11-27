Autoridades de Pakistán niegan rumores sobre la salud del ex primer ministro Imran Khan

Islamabad, 27 nov (EFE).- Imran Khan, ex primer ministro de Pakistán encarcelado desde agosto de 2023, se encuentra en buen estado de salud y continúa recluido en la prisión de Adiala, en Rawalpindi, en el noreste del país, aseguraron este miércoles las autoridades penitenciarias, que se pronunciaron tras rumores sobre un posible deterioro de su estado y un traslado secreto del penal.

«El fundador del PTI permanece en Adiala y está completamente sano. No hay verdad en los rumores sobre su salud. Su bienestar está plenamente atendido», declararon en un comunicado el miércoles por la noche autoridades penitenciarias anónimas de la cárcel de Adiala.

La aclaración se produjo después de que su partido, el Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), denunciara que Khan lleva seis semanas en aislamiento y sin recibir visitas familiares pese a órdenes judiciales.

«Si Imran Khan ha sido trasladado de la prisión de Adiala (…) entonces su familia debe recibir acceso inmediato y sin restricciones», afirmó en un comunicado el responsable del PTI para medios internacionales, Zulfiqar Bukhari. «Según las normas legales y humanitarias establecidas, la familia de cualquier detenido tiene derecho a conocer su paradero y a verlo sin demora», añadió.

Bukhari denunció también que a Khan no se le ha permitido una reunión familiar desde hace seis semanas, pese a decisiones judiciales. Indicó que una petición presentada ante el recién creado Tribunal Constitucional Federal para obtener permiso de visita fue rechazada, y que las hermanas de Khan protestaron nuevamente este miércoles frente al penal por no poder visitarlo.

Khan permanece en prisión desde agosto de 2023 tras múltiples condenas y procesos todavía en curso por corrupción, revelación de secretos de Estado, terrorismo y otros cargos que él sostiene son políticamente motivados. El PTI acusa al Gobierno y al poderoso estamento militar de perseguir a su líder, alegaciones rechazadas por las autoridades.

El encarcelamiento del ex primer ministro ha sido uno de los asuntos más controvertidos en Pakistán desde 2023, provocando protestas, detenciones de simpatizantes del PTI y una serie de litigios. Organizaciones internacionales de derechos humanos han expresado preocupación por las garantías procesales y el trato a los detenidos vinculados al partido.

Antes de las elecciones del 8 de febrero de 2024, Khan, jugador de críquet de 71 años convertido en político, fue condenado a 31 años de prisión en tres casos, sentencias que fueron suspendidas posteriormente.

En enero, un tribunal lo condenó a 14 años por el caso Al-Qadir Trust, fallo recurrido ante el Tribunal Superior de Islamabad y que constituye la única condena que actualmente lo mantiene encarcelado. EFE

