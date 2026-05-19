Autoridades de Perú realizan 75 operaciones contra la minería ilegal en reserva amazónica

3 minutos

Lima, 19 may (EFE).- Las autoridades peruanas han realizado 75 operaciones terrestres y fluviales contra la minería ilegal en lo que va de año en la amazónica Reserva Nacional de Tambopata, ubicada en la región sureña de Madre de Dios, para evitar la deforestación y la contaminación del medioambiente con mercurio, según ha informado este martes la entidad forestal.

Las operaciones han permitido destruir 60.566 litros de diésel, 370 campamentos mineros ilegales, 211 balsas tipo traca, 202 motores, 130 bombas de succión, 170 motocicletas, 33 generadores eléctricos, 30 botes, 95 tolvas, 40 motosierras, entre otros equipos e insumos utilizados por mafias de minería ilegal.

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) ha informado de que estas acciones se ejecutan en el marco de la «Estrategia Nacional para la Reducción e Interdicción de la Minería Ilegal en Perú al 2030» con la participación de la Policía Nacional, el Ejército peruano, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.

El Sernanp, como organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, brinda el soporte logístico permanente en los puestos de vigilancia y control, donde trabajan de manera continua los efectivos policiales, el personal de Dicapi y guardaparques especializados, indica.

Actualmente, más de 70 guardaparques y personal técnico realizan labores de monitorización y vigilancia en 10 puestos de vigilancia y control dentro de la Reserva Nacional Tambopata, lo que facilita información en tiempo real sobre el avance de las actividades ilícitas y permitiendo una rápida capacidad de respuesta operativa.

Además, el Estado ha fortalecido las acciones de intervención mediante monitorización satelital y sobrevuelos con drones, herramientas que permiten identificar nuevos focos de invasión minera, anticipar desplazamientos de actividades ilegales y proteger los sectores más vulnerables de esta área natural protegida.

La autoridad forestal ha precisado que las operaciones se han ejecutado en zonas clave como Correntada, Isla Córdova, Playa Vilma, río Malinowski, Filadelfia, Valle Dorado, La Cumbre y Aguas Negras, donde se ha consguido destruir infraestructura, equipos, campamentos e insumos ilegales utilizados para actividades ilegales.

El Sernanp ha destacado que la minería ilegal no solo provoca deforestación y contaminación por mercurio, sino que también pone en riesgo las actividades económicas sostenibles de miles de familias de Madre de Dios, como el turismo, el cultivo de castaña y los bionegocios.

Entre 2024 y 2026, el Sernanp ha brindado soporte logístico para 256 operaciones ejecutadas en coordinación con la Policía Nacional, el Ejército del Perú, Dicapi y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), como una respuesta articulada frente a la minería ilegal en Madre de Dios, región limítrofe con Bolivia y Brasil.EFE

mmr/icn