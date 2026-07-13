Autoridades de Texas aún no saben el nombre del agente que mató a un migrante mexicano

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Austin, 13 jul (EFE).- La Fiscalía de Houston (Texas), encargada de investigar la muerte del migrante mexicano Lorenzo Salgado tras recibir un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), denunció este lunes la falta de cooperación del Gobierno federal y aseguró que todavía desconoce la identidad de los agentes implicados.

«Es inaceptable», afirmó Sean Teare, el fiscal que encabeza la investigación, durante una rueda de prensa celebrada la tarde del lunes. El condado de Harris abrió la semana pasada una pesquisa paralela a la del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), después de que activistas, legisladores y familiares de Salgado reclamaran una investigación independiente sobre su muerte.

Radicado en Estados Unidos desde hace más de 30 años, Salgado murió el pasado martes en Magnolia Park, un barrio históricamente latino de Houston.

«Va a ser casi una semana (desde la muerte de Salgado) y nadie a nivel estatal sabe quiénes eran los agentes, ni dónde están», denunció el fiscal.

El funcionario señaló que su oficina está siguiendo «todas las vías posible» de investigación para identificar a los agentes del ICE que estuvieron involucrados en la muerte de Salgado, lo que incluye cámaras de vigilancia y testigos.

«Somos muy buenos en identificar a individuos que no quieren ser identificados. Creo que es increíble que en el año 2026 estemos hablando de agentes federales que no quieren ser identificados, pero es lo que hay», subrayó Teare.

El condado de Harris está en el proceso de aprobar los fondos para financiar la investigación de la Fiscalía, según informó el comisionado Rodney Ellis.

Salgado, de 52 años, se dirigía al trabajo junto con su hermano y otros dos compañeros cuando agentes de ICE interceptaron la camioneta en la que viajaban.

Según la versión presentada por DHS tras lo ocurrido, los agentes intentaron interceptar el vehículo que conducía Salgado como parte de un operativo dirigido a detener a un migrante en situación irregular.

El Gobierno sostiene que Salgado «ignoró las instrucciones» de los agentes de ICE, chocó su camioneta contra el vehículo de los oficiales e intentó arrollar a uno de ellos, lo que llevó al agente a disparar «en defensa propia».

Sin embargo, testigos y autoridades locales han revelado información que pone en duda el relato oficial. Ni Salgado ni su hermano eran los objetivos del operativo, según explicó la congresista Sylvia García tras conversar con el director interino de ICE.

Por su parte, los otros tres hombres que viajaban en la camioneta, actualmente recluidos en un centro de detención migratoria y hasta ahora los únicos testigos directos del incidente, afirmaron que Salgado no intentó arrollar a ningún agente y que los disparos contra el vehículo «entraron por los lados», según relató su abogado, Hugo Balderas, durante una rueda de prensa.

Al menos seis personas han muerto este año por disparos de agentes migratorios en Estados Unidos, entre ellas los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renée Good, durante un amplio operativo desplegado en Minnesota en enero. EFE

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