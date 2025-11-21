Autoridades de Vietnam visitarán Uruguay para reunirse con Orsi y conocer vitivinicultura

2 minutos

Montevideo, 21 nov (EFE).- La vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, viajará la próxima semana junto a cinco integrantes del gabinete ministerial a Uruguay para llevar a cabo una visita oficial en la que se reunirá con el presidente, Yamandú Orsi.

Así lo detalló este viernes el ministro de Relaciones Exteriores del país suramericano, Mario Lubetkin, quien añadió que la delegación vietnamita se interesó por tener un mayor conocimiento del sector vitivinícola uruguayo y por ello visitará algunas bodegas.

Por su parte, la vicecanciller, Valeria Csukasi, señaló que Vietnam asumirá el próximo año la presidencia del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).

En ese sentido, será el país que liderará todo el proceso de adhesión de Uruguay, que este viernes fue aceptado para adherirse al tratado que también integran Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Reino Unido.

«Que esto suceda ahora nos completa la posibilidad de un vínculo privilegiado con quien va a ser un actor principal el próximo año para que los trabajos avancen lo más rápido posible», puntualizó la viceministra de Relaciones Exteriores.

Uruguay fue aceptado para integrarse al CPTPP, que reúne el 15 % del Producto Bruto Interno mundial y es integrado por doce países con una población de 595 millones de personas.

La adhesión le dará al país suramericano igualdad de condiciones en el acceso a mercados donde se encontraba en desventaja ante competidores que no debían pagar aranceles.

Así lo explicó este viernes en una rueda de prensa Csukasi, quien añadió que esto abre una opción de mejorar la inserción en mercados donde Uruguay venía «muy retrasado» y de esa forma cumplir con un reclamo del sector productivo.

Uruguay había solicitado formalmente su solicitud de ingreso al tratado en noviembre del año 2022, durante el Gobierno encabezado por el exmandatario Luis Lacalle Pou, quien en julio de ese año anunció su intención de hacerlo. EFE

