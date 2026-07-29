Autoridades decomisan 200 kilos de metanfetamina en carretera del norte de México

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Ciudad de México, 29 jul (EFE).- Las Fuerzas Armadas mexicanas decomisaron 200 kilos de metanfetamina, que eran transportados en un vehículo de paquetería y estaban ocultos en carretes industriales, en una carretera en el municipio de Caborca, en el norteño estado de Sonora.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalló que el decomiso ocurrió como parte de un operativo en la carretera, donde detuvieron al conductor del camión.

“Los agentes de seguridad implementaron operativos de inspección acompañados de recorridos de vigilancia sobre la carretera Internacional México 2, en el municipio de Caborca, donde tuvieron contacto con el conductor de un vehículo de una empresa de paquetería, al cual le realizaron una revisión de seguridad para evitar la comisión de algún ilícito”, señaló el documento.

Al realizar la inspección en el área de carga del vehículo, los agentes detectaron modificaciones e irregularidades en los carretes de madera, los cuales transportaban aparentemente mangueras.

“Al revisar su interior localizaron 200 kilos de metanfetamina, mismos que fueron procesados para su aseguramiento”, explicaron las autoridades.

Debido a ello, el conductor fue detenido, y se aseguraron la droga y el vehículo, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.

Según estimaciones, la droga asegurada representa una afectación económica para la delincuencia organizada de más de 50 millones de pesos (unos 2,86 millones de dólares).

México ha recibido presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para combatir más activamente al narcotráfico aunque por ello ha habido un incremento de las tensiones entre ambos gobiernos en materia de seguridad y combate al crimen organizado. EFE

csr/gpv