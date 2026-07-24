Autoridades decomisan más de ocho millones de cigarrillos en el estado mexicano de Colima

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Ciudad de México, 24 jul (EFE).- Autoridades mexicanas decomisaron este viernes 8.436.000 cigarrillos presumiblemente falsos en la aduana de la ciudad portuaria de Manzanillo, en el estado mexicano de Colima (oeste), como parte de las acciones de inteligencia, análisis estratégico y seguimiento operativo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

La ANAM informó, en un comunicado, que identificó, junto a la Unidad Administrativa de la Aduana de Manzanillo y autoridades del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, «una operación de importación correspondiente a un embarque de cigarros provenientes del extranjero».

Sin precisar el país de origen de aquella embarcación, detalló que este decomiso es el resultado de las medidas de control implementadas de manera coordinada entre las instituciones, así como del análisis documental y operativo efectuado por la autoridad aduanera.

También destacó que estas acciones persiguen el fortalecimiento de la seguridad en las operaciones de comercio exterior y detectar posibles inconsistencias documentales, perfiles atípicos y operaciones susceptibles de revisión especializada.

La comercialización ilegal de cigarros a México proviene principalmente de países como Corea, China, India y Estados Unidos, por lo que representa un importante riesgo para la salud de la población mexicana, según la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). EFE

abz/jrh