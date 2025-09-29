Autoridades del béisbol cubano suspenden momentáneamente a mánager que golpeó a comisario



La Habana, 29 sep (EFE).- La Comisión Nacional de Béisbol de Cuba suspendió este lunes de forma momentánea al mánager del equipo de Sancti Spíritus, Eriel Sánchez, «hasta tanto se definan las medidas a aplicar», después de que éste golpeara en la cabeza «con un pedazo de bate» a un comisario técnico del organismo.

De acuerdo con un breve comunicado de la Comisión, la suspensión también aplicará para el agredido: Miguel Rojas Rodríguez, funcionario de la institución, quien fue llevado a un hospital provincial y recibió cinco puntos.

La prensa oficial detalló que el incidente ocurrió el sábado, después de que los dirigidos por Sánchez derrotaran a domicilio a Isla de la Juventud (5-4), durante la Serie Nacional, el torneo local de béisbol.

Rojas afirmó que Sánchez lo agredió «con un pedazo de bate en la cabeza» después de una discusión salida de tono por una decisión arbitral polémica en el octavo inning.

Según el periódico provincial Escambray, Sánchez perdió los estribos después de que los árbitros invalidaran una carrera de los suyos por un doble play con bases llenas.

«En un inicio se dio como válida la anotación, mas la decisión se revocó rápidamente (…) por regla», afirmó el rotativo.

Al respecto, el medio oficialista Cubadebate afirmó que «la Federación y las autoridades competentes tienen la responsabilidad de actuar con urgencia y sin contemplaciones. No basta una amonestación o una sanción simbólica: se necesita una medida ejemplar».

Tanto Sánchez como Rojas cuentan con una larga trayectoria en la Serie Nacional y, en el caso del primero, dirigió a la selección sub-23 de Cuba que participó en el Mundial de la categoría en 2021 en México. En aquella ocasión, 12 de los 24 peloteros abandonaron la delegación y no volvieron a la isla.

La agresión del mánager de Sancti Spíritus no es la única registrada en lo que va de campeonato. A inicios de septiembre, el pícher de Guantánamo Álvaro Damián Savón fue suspendido 20 partidos por agredir a un ampáyer en Camagüey. EFE

