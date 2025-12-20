Autoridades desmontan red de huachicol cercana al mexicano Cartel Jalisco Nueva Generación

2 minutos

Ciudad de México, 20 dic (EFE). La Fiscalía General del estado mexicano de Oaxaca informó este sábado de la detención de tres miembros de un grupo delictivo dedicado al robo y traslado de combustible, actividad ilegal conocida como huachicol, que operaba en la ciudad de Matías Romero, en la zona del Istmo de Tehuantepec y que está presuntamente vinculada con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un comunicado, la dependencia precisó que los detenidos operaban bajo la fachada de una asociación de transportistas y que el identificado como R.J.G.E. es el líder del grupo delictivo cercano al CJNG.

“Se detuvieron a tres hombres, entre ellos R.J.G.E. y R.J.G.L. (padre e hijo), ambos dijeron ser traileros”, detalló el documento sobre estas dos personas originarias de Cuernavaca, capital de Morelos.

También apuntó que en la llamada Operación Sable, los elementos de seguridad arrestaron a una tercera persona identificada como E.S.V..

Sobre este operativo, en el que también se aseguraron camionetas, drogas y 200.000 pesos mexicanos (unos 11.090 dólares), la fiscalía local señaló que contó con la colaboración de la Secretaría de la Marina, la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía estatal en los trabajos de inteligencia para localizar a los tres objetivos prioritarios.

“Las investigaciones establecen que R.J.G.E. es el líder de esta célula delictiva que operaba bajo la fachada de una asociación de transportistas, aunque en realidad se dedicaban a actividades delictivas como la extracción ilegal y transporte de hidrocarburos, mejor conocida como huachicol”, subrayó la fiscalía.

Además, explicó que la desarticulación de este grupo local, al tener presuntos vínculos delictivos con el CJNG, representa un «golpe de alto impacto a la estructura financiera y logística de la organización criminal en la región, debilitando su capacidad de financiamiento y operación territorial».

El CJNG está en la lista terrorista del Gobierno de Estados Unidos, al ser considerado, durante años, como uno de los más poderosos del mundo, junto al Cartel de Sinaloa. EFE

abz/cpy