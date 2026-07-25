Autoridades detienen a El Comandante Levy, objetivo prioritario por extorsión en México

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Ciudad de México, 25 jul (EFE).- Autoridades mexicanas informaron este sábado de la detención de Levi Arguijo Morales, alias El Comandante Levy, objetivo prioritario de la Fiscalía General del estado de Veracruz (este), acusado de homicidio doloso de dos personas e investigado por su presunta participación en delitos de extorsión.

Fuentes oficiales aseguraron a EFE que Arguijo Morales fue capturado en Zapopan, en el estado de Jalisco (oeste de México), por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a nivel federal y de la Ciudad de México en coordinación con la fiscalía de Veracruz y autoridades de Jalisco.

“La Fiscalía General del Estado de Veracruz ofrecía una recompensa de 350.000 pesos (unos 20.000 dólares) por información que condujera a su localización y captura”, precisó la fuente.

Asimismo detalló que El Comandante Levy es señalado por su probable participación en el homicidio de dos personas, ocurrido en enero de 2023 en el municipio de Atoyac, Veracruz.

En un comunicado, la SSPC indicó que fueron labores de inteligencia, investigación y colaboración interinstitucional las que derivaron en la ubicación del sujeto en la colonia Loma Chica, en el municipio de Zapopan.

«Al corroborar su identidad, cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio doloso calificado», anotó el texto.

El 6 de julio de 2025, el Gobierno de México implementó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, por lo que hasta el 31 de mayo de este año se ha detenido a 1.468 extorsionadores, quienes ejecutan uno de los grandes problemas de inseguridad en el país. EFE

abz/rrt