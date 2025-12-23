Autoridades detienen a suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos

Ciudad de México, 23 dic (EFE).- Autoridades mexicanas detuvieron este martes en el occidental estado de Jalisco a dos hombres señalados como operadores financieros de la facción Los Chapitos, del Cartel de Sinaloa, y reconocidos como el suegro y el cuñado de Iván Archivaldo Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

De acuerdo con un comunicado difundido este martes por el Gabinete de Seguridad de México, en dos acciones distintas se aprehendió a cuatro hombres, entre ellos, -el cuñado- Mario Alfredo Lindoro, también conocido como El 7, y -el suegro- Mario Lindoro Elenes, apodado El Niño.

El operativo estuvo encabezado por agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

«En dos acciones en los estados de Sinaloa (norte) y Jalisco (occidente) (…) detuvieron a cuatro personas, uno de ellos identificado como líder de un grupo delictivo y dos más como operadores financieros de un grupo criminal”, detalló la nota.

En Jalisco, las fuerzas federales ejecutaron órdenes de cateo en dos domicilios del municipio de Zapopan, en las localidades de Bajío Zapopan y Vallarta Universidad.

El operativo derivó de líneas de investigación, que presentaron los “datos de prueba suficientes” ante un Juez de Control para intervenir los inmuebles.

Ahí fueron detenidos dos hombres, uno de 44 años y otro de 69 años, identificados como el cuñado y suegro de Archivaldo Guzmán, respectivamente, y descritos por la autoridad como “operadores financieros de un grupo delictivo”

Durante los cateos, las autoridades aseguraron “cuatro armas de fuego, dosis de droga, tres vehículos de alta gama, teléfonos celulares y equipos electrónicos”, según el comunicado oficial.

Operativo paralelo en Sinaloa

En el estado de Sinaloa, en el puerto de Mazatlán, el operativo se enfocó en un presunto “líder de una célula criminal con presencia en la región y con tres órdenes de aprehensión vigentes”, a quien ubicaron en la colonia Los Caracoles cuando viajaba en un vehículo junto con otra persona.

El criminal fue identificado como Carlos Gabriel N, alias El Pollo, presunto líder del grupo Los Jordan.

Tras el operativo de seguridad, las autoridades hallaron dos armas de fuego, 51 cartuchos, una bolsa con marihuana y equipos de radiocomunicación y telefonía. EFE

