Autoridades detienen al sobrino del exlíder del Cartel del Golfo en el norte de México

Monterrey (México) 22 de dic (EFE).- Mario Alberto ‘N’, de 43 años, sobrino del exlíder del Cartel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, fue capturado en el norteño estado mexicano de Nuevo León, informaron autoridades del estado este lunes.

El detenido, también conocido como ‘Betito’ o ‘Betillo’, fue aprehendido junto a dos cómplices en posesión de armas y drogas, la noche del domingo por agentes del Grupo de Coordinación Metropolitana, según detalló la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

El operativo estuvo integrado por efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Guardia Nacional, la Defensa, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

La detención derivó de información sobre la presencia de civiles armados en el estacionamiento de un centro comercial, al sur de Monterrey, capital del estado de Nuevo León.

El personal se desplegó para la ubicación de los sospechosos que fueron detectados en el lugar a bordo de una camioneta y al ser identificados intentaron darse a la fuga, pero fueron interceptados.

Junto con Mario Alberto ‘N’ fueron detenidos Raúl ‘N’, de 45 años y Kevin Alberto ‘N’, de 19 años.

Se les decomisaron un arma larga, una corta, dos cargadores, siete cartuchos, así como 44 bolsas con una sustancia con las características del cristal, una báscula digital y dinero en efectivo.

Los hombres fueron puestos a disposición de las autoridades investigadoras.

Esta no es la primera vez que ‘El Betito’ es detenido por autoridades mexicanas, toda vez que, en 2019, la Fiscalía General de la República lo capturó en un operativo realizado en el central Estado de México; aunque un juez ordenó su liberación en 2022.

Osiel Cárdenas Guillén, quien fungió como líder del Cartel del Golfo (CDG) fue detenido en marzo del 2003 acusado de delitos como delincuencia organizada y daños contra la salud, en diversas modalidades.

Fue ingresado a un penal de máxima seguridad en México, conocido ahora como Altiplano, hasta que en marzo de 2005 el gobierno mexicano concedió su extradición a Estados Unidos.

Fue entregado al gobierno americano en 2007 y enfrentó cargos por 19 delitos frente a un corte de Houston, Texas.

En diciembre de 2024 fue deportado a México y actualmente está detenido por enfrentar cargos por los distintos delitos cometidos en este país.

Bajo su mando el CDG alcanzó un alto nivel de violencia a través de la creación de los Zetas, brazo armado ejecutor, conformado por exmilitares de élite. EFE

