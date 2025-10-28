Autoridades detienen en el norte de México a siete personas y desmantelan narcolaboratorio

Ciudad de México, 28 oct (EFE).- Las autoridades mexicanas detuvieron en la fronteriza ciudad de Tijuana, Baja California, a siete personas que portaban armamento de uso exclusivo del Ejército y desmantelaron un laboratorio para la fabricación de metanfetaminas.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que el arresto ocurrió durante recorridos de reconocimiento, seguridad y vigilancia en el municipio de Tijuana, donde agentes observaron una camioneta con placas de circulación de California, con cinco tripulantes y a dos personas más a pie.

«Al marcarles el alto, adoptaron una actitud evasiva, por lo que para descartar algún ilícito se procedió a realizar una inspección de seguridad”, señaló la dependencia.

En una publicación en sus redes sociales, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, precisó que la detención se dio en cuatro acciones distintas en Tecate, Baja California, cuando elementos del Ejército mexicano, de la secretaría a su cargo, las Fiscalías General de la República y la estatal detuvieron a siete personas, asegurando nueve armas de fuego, diversos precursores químicos y el desmantelamiento de un laboratorio para la producción de metanfetaminas.

«Se aseguraron más de 1.000 litros de precursores y más de 100 kg de precursores químicos», apuntó.

La SSPC subrayó que los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

De acuerdo con cifras oficiales, la ‘Operación Frontera Norte’ de México, pactada con Estados Unidos, el Gobierno mexicano ha detenido a 8.453 personas y más de 106 toneladas de drogas han sido decomisadas, tras más de siete meses desde el acuerdo con el presidente estadounidense Donald Trump para evitar aranceles a México y reforzar el combate al tráfico de drogas. EFE

