Autoridades dominicanas decomisan más de dos toneladas de cocaína en el sureste del país

Santo Domingo, 16 feb (EFE).- Las autoridades de la República Dominicana, con el apoyo del Comando Sur de los Estados Unidos, decomisaron más de dos toneladas de cocaína y detuvieron a seis personas en una embarcación en las costas del municipio de Baní (sureste).

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este lunes en un comunicado que la embarcación, de aproximadamente 30 pies de eslora, fue interceptada tras un operativo marítimo, aéreo y terrestre que se extendió por más de quince horas.

De acuerdo con los primeros informes, la nave, sin nombre ni matrícula, habría arribado a costas dominicanas procedente de Suramérica, «modalidad empleada por las redes criminales para intentar introducir grandes alijos de drogas al territorio nacional», precisó la agencia antidrogas en un comunicado.

Según la DNCD «se trata del cargamento de mayor volumen confiscado en el interior de una lancha por vía marítima, lo que evidencia una vez más el firme compromiso del Gobierno de la República Dominicana en la lucha frontal contra el narcotráfico y el crimen transnacional organizado»

En lo que va de año, las autoridades dominicanas han confiscado más de 3,2 toneladas de distintas sustancias narcóticas, que alcanzaron las 48 toneladas el año pasado, una cifra récord en el país.EFE

