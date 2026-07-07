Autoridades electorales de Perú advierten falta de presupuesto para comicios municipales

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Lima, 7 jul (EFE).- Las máximas autoridades electorales de Perú advirtieron este martes de la falta de financiación para la organización de los comicios regionales y municipales del próximo 4 de octubre.

En rueda de prensa, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, dijo que la situación es «muy preocupante», porque desde noviembre pasado se vienen gestionando los recursos financieros necesarios para los comicios regionales y municipales, pero a sólo 88 días de esa elección existe un déficit de 589,52 millones de soles (173,4 millones de dólares).

Burneo señaló que si no se dispone de los recursos se verán en la necesidad de tomar otras medidas como la posibilidad de prolongar el mandato de las autoridades regionales y municipales vigentes porque no se podrá continuar con la organización del proceso.

El titular del JNE afirmó que estos comicios «representan el mayor desafío para el sistema electoral de la historia» y que es «esencial que el Estado pueda cumplir una de sus responsabilidades fundamentales, que es organizar adecuadamente el proceso electoral».

Burneo detalló que el JNE requiere 103,51 millones de soles (30,4 millones de dólares), de los cuales 75 millones de soles (22 millones de dólares) serán debatidos el jueves en una demanda adicional de recursos que evaluará el Congreso.

Mientras que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a cargo de la organización del sufragio y el escrutinio, necesita 433 millones de soles (127 millones de dólares), de los cuales sólo se ha previsto 250 millones de soles (73,5 millones de dólares), indicó Burneo.

Sin embargo, en esa demanda adicional no figura el presupuesto del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) que asciende a 52,8 millones de soles (15,5 millones de dólares), acotó.

El próximo 4 de octubre, los peruanos elegirán a 25 gobernadores y vicegobernadores regionales, 364 consejeros regionales, 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales, 1.724 regidores provinciales y 9.118 regidores de distrito.

Esos comicios cierran un año electoral en Perú, que comenzó con las elecciones presidenciales y legislativas en abril pasado y siguió con una segunda vuelta presidencial en junio cuyo conteo final terminó hace unas semanas con la proclamación de la derechista Keiko Fujimori como la mandataria electa para el periodo 2026-2031.EFEmmr/fgg/lpm