Autoridades electorales de Perú reclaman seguridad, tras atentado a candidato presidencial

Lima, 2 dic (EFE).- Las autoridades electorales de Perú reclamaron este martes al Gobierno que proporcione seguridad a los candidatos inscritos para las próximas elecciones de 2026, tras el atentado con arma de fuego que sufrió esta mañana el candidato presidencial por el partido Libertad Popular, Rafael Belaúnde, del que salió sin heridas graves.

Belaúnde fue atacado a disparos por sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta cuando se trasladaba en su automóvil personal por el distrito de Cerro Azul, al sur de Lima, donde el empresario tiene un negocio inmobiliario.

Al menos tres balas impactaron contra el parabrisas del vehículo sin llegar a herirlo de gravedad, de acuerdo con las imágenes compartidas por su partido político en las redes sociales, donde se le ve con manchas de sangre en la cabeza y la camisa.

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, condenó el ataque contra el dirigente político, nieto del expresidente peruano Fernando Belaúnde Terry (1963-1968 y 1980-1985).

«Invocamos a todos los actores políticos y a la ciudadanía en general a rechazar la violencia en la campaña electoral. No a la violencia. Votar es tu poder de elegir», compartió Corvetto en su cuenta personal en X.

De igual forma, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, condenó el atentado sufrido por Belaúnde e invocó al Poder Ejecutivo y al Legislativo a sumar esfuerzos para priorizar la seguridad del sistema electoral, de los candidatos y de la ciudadanía.

«Este hecho nos alerta a priorizar la seguridad de estos procesos electorales», declaró Burneo a la cadena radial RPP.

Por su parte, la asociación civil Transparencia rechazó tajantemente «todo acto de violencia en una campaña electoral que recién empieza e invocamos al gobierno a garantizar la integridad de todos y todas los aspirantes a cargos públicos».

La organización recordó que el pasado fin de semana se perpetró el asesinato de un precandidato a diputado en la norteña región Piura y que hoy se ha producido un «grave atentado» contra el candidato presidencial del partido Libertad Popular.

La inseguridad y el auge de la bandas del crimen organizado se han vuelto la principal preocupación de los peruanos de cara a los próximos comicios, ante el incremento de las extorsiones a negocios y empresas de diferentes sectores y de los asesinatos contra quienes se niegan a pagar las cuotas exigidas por las organizaciones criminales.

En abril próximo se realizarán las elecciones generales en Perú para elegir un presidente y dos vicepresidentes entre 39 listas de postulantes, lo cual hace previsible una segunda vuelta electoral en junio.

Además, en los comicios se elegirán a sesenta senadores y 130 diputados en un nuevo Parlamento bicameral, además de representantes para el Parlamento Andino. EFE

