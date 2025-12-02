Autoridades electorales de Perú reclaman seguridad tras atentado a candidato presidencial

3 minutos

Lima, 2 dic (EFE).- Las autoridades electorales de Perú reclamaron al Gobierno que proporcione seguridad para los candidatos inscritos para las próximas elecciones de 2026 tras al atentado a tiros sufrido por el candidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaúnde, del que salió ileso.

Belaúnde fue atacado a tiros por sujetos desconocidos desde una motocicleta cuando se trasladaba en su automóvil personal por el distrito de Cerro Azul, al sur de Lima, donde el empresario y candidato presidencial tiene un negocio inmobiliario.

Al menos tres balas impactaron con el parabrisas del vehículo, de acuerdo a las imágenes compartidas por su grupo político en las redes sociales, donde se le ve con alguna mancha de sangre en la cabeza y la camisa.

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, condenó el ataque contra el dirigente político, nieto del expresidente peruano Fernando Belaúnde Terry (1963-1968 y 1980-1985).

«Invocamos a todos los actores políticos y a ciudadanía en general a rechazar la violencia en la campaña electoral. No a la violencia. Votar es tu poder de elegir», compartió Corvetto en su cuenta personal en X.

De igual forma, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, condenó el atentado sufrido por Belaúnde e invocó al Poder Ejecutivo y al Legislativo a sumar esfuerzos para priorizar la seguridad del sistema electoral, de los candidatos y de la ciudadanía.

«Este hecho nos alerta a priorizar la seguridad de estos procesos electorales», declaró Burneo a RPP.

Por su parte, la asociación civil Transparencia rechazó tajantemente «todo acto de violencia en una campaña electoral que recién empieza» e invocó al gobierno para que garantice «la integridad de todos y todas los aspirantes a cargos públicos».

Recordó que el último fin de semana se perpetró el asesinato de un precandidato a diputado en la norteña región Piura y que hoy se ha producido un «grave atentado» contra el candidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaúnde.

La inseguridad y el auge de la bandas del crimen organizado se han vuelto en la principal preocupación de los peruanos para estos próximos comicios, ante el incremento de las extorsiones a negocios y empresas de diferentes sectores y los asesinatos contra quienes se niegan a pagar los cupos exigidos por las organizaciones criminales.

En abril próximo se realizarán las elecciones en Perú para elegir presidente y dos vicepresidentes entre 39 listas de postulantes, lo que hará previsible una segunda vuelta electoral en junio.

Además, se elegirán a 60 senadores y 130 diputados en el nuevo Parlamento bicameral, además de representantes para el Parlamento Andino.EFE

mmr/fgg/rf